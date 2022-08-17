Американская компания Netflix опубликовала первый трейлер сериала Уэнсдей (Wednesday), снятого по мотивам фильма о Семейке Аддамсов.

В двухминутном ролике показали главную героиню Уэнсдей Аддамс – дочь Мортиши и Гомеса Аддамсов. После отчисления из восьми разных школ девочку отправляют в академию Nevermore, где встретились ее родители.

Там Уэнсдей придется овладеть собственными паранормальными способностями, а также разгадать тайну, связанную с ее семейством.

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Роль Уэнсдей исполнила американская актриса Дженна Мари Ортега (Ты, Крик). Других членов семейки сыграли Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Исаак Ордоньес (Пагсли).

Режиссером сериала выступил Тим Бертон, а шоураннерами — Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые вместе работали над сериалом Тайны Смолвиля и сюжетом для Человека-паука 2.

В шоу будет восемь часовых эпизодов. Премьера сериала состоится осенью 2022 года, однако точная дата релиза пока не известна.