21 серпня на сервісі HBO Max відбудеться прем’єра першої серії серіалу Дім Дракона. Це приквел культової Гри престолів.

Події в Домі Дракону розвиваються за 200 років до подій Гри престолів. У центрі сюжету – розквіт та занепад династії Таргарієнов, кровопролитна громадянська війна між спадкоємцями короля Візеріса.

Єдина мета кожного персонажа – залізний трон. Очікується, що в серіалі покажуть 17 драконів. У кожного з них – своя зовнішність і характер.

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Прем’єра першої серії відбудеться 21 серпня о 21.00 за Північноамериканським східним часом, в Україні в цей час буде 22 серпня – 4 година ранку. Серіал покажуть на американському телеканалі HBO та цифровій платформі HBO Max. Невідомо, чи буде він доступним для перегляду на одному з українських медіасервісів.

Розклад виходу серій серіалу Дім Дракона:

епізод 1 – 21 серпня;

епізод 2 – 28 серпня;

епізод 3 – 4 вересня;

епізод 4 – 11 вересня;

епізод 5 – 18 вересня;

епізод 6 – 25 вересня;

епізод 7 – 2 жовтня;

епізод 8 – 9 жовтня.

Раніше ми публікували трейлер серіалу Дім дракона. У ньому можна докладніше поглянути на конфлікт Рейніри Таргарієн та Алісенти Гайтауер, які влаштували міжусобну війну за залізний трон.