Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк рассказал, как принял решение пойти на фронт и будет ли исколнять песни на русском языке после завершения войны.

В интервью BBC артист признался, что недолго размышлял, что ему делать, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

— Наших детей обстреливали, мою бывшую жену, моих маленьких детей, мою маму. Я взрослый сильный мужчина старше 40 лет, и есть люди, которым нужна моя помощь, потому что они оказались под огнем. Их дома вот-вот будут разрушены, и, к сожалению, людей ограбят, а некоторых изнасилуют. Так что ты не думаешь много об этом. Ты просто идешь защищать, потому что это происходит у тебя дома. Я думаю, вы бы поступили так же. На самом деле у вас нет выбора, — сказал он.

Отвечая на вопрос об уничтожении российских оккупантов, Хлывнюк подчеркнул, что не убивает людей.

— Я должен ликвидировать международных преступников из маминого сада. Я должен вытолкнуть их туда, откуда они пришли. Это не об убийстве. Я не хочу никого убивать. Они могут просто взять свои вещи и вернуться, если захотят, — объяснил лидер группы Бумбокс.

Артист не исключает, что, возможно, через несколько лет после войны снова будет исполнять свои русскоязычные песни, однако сейчас, пока идет война, он не может этого представить.

— После войны — возможно, через несколько лет. Но я видел ужасы… Я был свидетелем ужасных сцен, когда мы деоккупировали территории. Я видел такие вещи, что пока эта война продолжается, не могу представить, чтобы я пел свои собственные русскоязычные песни, — сказал Хлывнюк и добавил, что видел, что российские оккупанты сделали на оккупированных территориях.