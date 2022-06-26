Вынесли даже тапочки: оккупанты обокрали, а затем разбомбили дом Могилевской в Буче

Украинская певица Наталия Могилевская в эфире информационного телемарафона рассказала о своем доме в Буче.

— В доме жили орки, они украли все — даже тапочки, постельное белье, матрасы и даже решетка с плиты. После этого они ушли, и дом разбомбили. То есть дома теперь просто нет, — призналась Наталия.

Могилевская сравнила дом с душой, которую ни в коем случае не стоит трогать чужим.

— Наш дом — это наша душа, наша вторая кожа. Это настолько неприятно, когда другие люди касаются грязными руками твоего интимного. Это настолько больно, что я не могу передать. Об этом даже говорить неприятно, — добавила артистка.

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