Конкурс Мисс Вселенная 2022 уже прошел — победительницей стала Р’Бонни Габриель из США, а Украину представляла Виктория Апанасенко из Чернигова. К сожалению, девушка не попала в топ-16.

Впрочем, представительница нашей страны сумела удивить весь мир красивыми образами, и ее выходы точно все запомнят.

Образы украинки на Мисс Вселенная 2022 — далее в материале.

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Традиционно первым выходом считается фотография в аэропорту — стильно и элегантно Виктория позировала в спортивном костюме кремового цвета с флагом Украины. К костюму отлично подошли кроссовки в цвет и прямые волосы.

Что касается официального выхода на сцену, то Виктория показала себя в нежно-голубом платье от бренда J’amemme. Выглядит сдержанно и элегантно.

На второй день Апанасенко решила напомнить миру о национальных цветах независимой Украины и вышла в желтом длинном платье от дизайнера Юлии Магдич.

— Цвета свободы, — кратко описала платье украинка.

Виктория также показала себя в синем длинном платье без рукавов, верх одежды был бежевым. Свой образ она дополнила сумочкой и широким поясом, охватывающим стройную талию.

На четвертый день украинка решила покорять сердца зрителей Мисс Вселенная 2022 в черном платье с золотыми нитками. Вышивка красиво дополняет максимально черную одежду.

— Это символ темных времен в Украине, а золото – это свет надежды на светлое будущее нашей страны, — прокомментировала Виктория свой образ.

Были также и смелые наряды, которые точно покорили жюри — Мисс Украина Вселенная примерила оранжевое платье со шлейфом по бокам.

Был также еще один образ в черном мини — длинные волосы Виктория собрала в конский хвост и дополнила образ длинными серьгами и вставками из блестящих камушков.

В гардеробе у Апанасенко было также и атласное длинное платье синего цвета с высоким разрезом. Глубокое декольте и сумочка — отличное дополнение к образу.

Мисс Украина Вселенная покрасовалась в белом костюме на голое тело — под пиджаком был лифчик, а снизу — брюки и туфли.

В арсенале образов у Виктории было и роскошное белое платье с длинными рукавами. Красная помада на губах и клатч в форме шара стали главной фишкой образа.

Виктория любит одежду от украинских дизайнеров. Она также успела засветиться в США в красном платье с белой вышивкой от бренда Foberini.

На интервью с членами жюри Апанасенко пришла в черном строгом костюме с лаконичной сумочкой.

Также украинка показалась в черном мини-платье от украинского бренда. На талии элегантно расположился белый цветок.

На конкурс купальных костюмов Виктория использовала полотно, на котором изобразила собственную историю — девушка нарисовала себя в венке, а по нему была надпись Будь храбрым, как Украина.

Вечернее платье представительница нашей страны выбрала не просто так. В него также был вшит флаг Украины.

— Черный цвет платья – символ темных времен, которые переживает наша страна. Символ боли, потерь, разрушенных судеб. Трагедия войны и все те разрушения, которые она приносит человечеству. Черный цвет – цвет траура, он показывает цену нашей воли. Но это также описывает силу и внутреннюю решимость. Напоминание, что самый темный час перед рассветом, — заявила Апанасенко.

На конкурс национальных костюмов Виктория появилась в образе ангела с мечем и обожженными в бою крыльями. Костюм получил название Воин света, на его создание ушло больше 4 месяцев.

Также Виктория успела примерять на себя большой кардиган и светлые джинсы с высокой талией.

На сцене Апанасенко также была в желтом длинном полупрозрачном платье с синим поясом — очередной образ в цветах Украины.

После конкурса Виктория уже отреагировала на результаты.