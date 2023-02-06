У Лос-Анджелесі відбулася 65 церемонія нагородження Греммі 2023. Традиційно, музичні зірки не лише отримували статуетки за свою творчість, а й красувалися перед камерами у незвичайних образах та унікальних сукнях.

Наприклад, Тейлор Свіфт встигла вразити своїм укороченим топом темно-синього кольору та довгою спідницею від Roberto Cavalli. Її одяг прикрашають срібні камінці, і образ доповнений масивними сережками-підвісками.

Зараз дивляться За стилем не поступається і Бейонсе, яка здобула 4 нагороди у 9 номінаціях. Вона з’явилася в сліпучому сріблясто-кремовому платті без бретельок Gucci з рукавичками. Свій образ вона доповнила високими підборами сріблястого кольору. 34-річна Адель встигла покрасуватися у темно-червоній оксамитовій сукні з поясом із тканини в тон, об’ємними рукавами та глибоким декольте від Louis Vuitton. На церемонії також з’явилася Cardi B – вона була у незвичайній довгій напівпрозорій синій сукні, яка практично закривала її голову, обвиваючись навколо плечей. На доріжці також з’явилася і 53-річна Дженніфер Лопес – вона точно здивувала публіку образом у темно-синій сукні з глибоким вирізом та срібною бахромою від Gucci. Співачка любить напівпрозорий одяг і дуже вміло підбирає його. Наприклад, Лопес з’явилася у напівпрозорій сукні на прем’єрі свого фільму Моє піратське весілля. Одяг був прикрашений різним блискучим камінням. Волосся вона зібрала в пучок, доповнивши свій зовнішній вигляд величезними сережками. Читайте також: Від яскравих міні до вишиванки з крилами та мечем: образи українки на Міс Всесвіт 2022

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