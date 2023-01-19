Дженнифер Лопес появилась не премьере своей романтической комедии в необычном образе. Так, певица примеряла полупрозрачное платье с золотыми кристалами.

Так, дебют картины Моя пиратская свадьба состоялся в Лос-Анджелесе, хоть и в кинотеатрах работу покажут уже 27 января.

На мероприятии больше всего внимания привлек образ Лопес — полупрозрачное коричневое платье, украшенное различными блестящими камнями. Волосы она собрала в пучок, дополнив свой внешний вид огромными серьгами.

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Примечательно, что певица не только играет одну из главных ролей в картине, но еще и выступает в качестве продюсера. Это романтическая комедия, в которой церемония мечты постепенно разваливается. Теперь гости и будущая семья должны спасать собственные жизни.

Актер Джош Дюамель, сыгравший с Лопес, очень позитивно отзывается о певице и съемочном процессе.

— У меня было одно из самых веселых времен, когда я снимал этот фильм. Локация в Доминиканской Республике одно из самых красивых мест в мире, — заявил актер.

Напомним, что ранее Лопес прокомментировала легендарный поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на церемонии награждения от MTV в 2003 году. Певица заявила, что это она должна была принять участие в этом перфомансе вместо Кристины Агилеры.