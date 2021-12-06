Вышел свежий трейлер продолжения легендарной франшизы Матрица.

Матрица: Воскрешение – четвертая лента от режиссера-новатора Ланы Вачовски. В новой части воссоединятся звезды предыдущих фильмов, Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс, и исполнят культовые роли Нео и Тринити, которые сделали их знаменитыми.

Также в ленте зрители увидят ряд других известных актеров. В Матрице появятся Ягья Абдул-Матин II, Нил Патрик Гаррис, Джессика Генвик, Приянка Чопра, Джонатан Гроф и другие.

В Украине премьера фильма Матрица: Воскрешение ожидается 22 декабря 2021 года.

Пока что создатели картины держат в строгой тайне сюжет фильма. Однако в сети гуляет несколько версий развития событий. В частности, что в четвертой части Матрицы покажут события, которые происходили раньше, чем в первом фильме. Однако это всего лишь домыслы, поэтому придется подождать официального релиза.

Матрица — научно-фантастический фильм, который сняли в 1999 году сестры Вачовски (тогда еще братья Вачовски). Фильм изображает будущее, в котором люди насильно подключены восставшими машинами к Матрице — интерактивной компьютерной программе, симулирующей действительность. Таким образом машины получают из людей энергию, которая нужна им для продолжения существования. Хакеру Нео предстоит узнать, каков настоящий мир, и стать освободителем человечества. С 1999 по 2003 год вышли три картины. В 2021 году франшиза получит свое продолжение.