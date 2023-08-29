Потерпевшая в ДТП с блогером Дашей Квитковой — Лилия Адаменко — обвинила ее во лжи. Девушка рассказала свою версию того, как произошла авария.

Соответственные публикации появились у Адаменко в Instagram-stories. В них она рассказала, что именно Даша стала виновницей ДТП, поскольку проехала на красный свет светофора и врезалась в Tesla, в которой и была Лилия.

— В 14:00 Lexus влетел в нас, выехав на красный цвет. На самом деле, Porsche, который ехал с нами с правой стороны, возможно, спас нам жизнь, сдвинув удар с водительской двери к крылу машины. Детей в авто не было. Мы с Валом, в соседней машине — пара, девушка и парень, и эта блогерша… Есть камеры, есть свидетели, — отметила Адаменко.

Она добавила, что ей не понравился тон адвоката Квитковой, которая якобы начала намекать, что это они превысили скорость. Сама Лилия говорит, что это невозможно, поскольку они проехали 20 метров от старта.

К слову, показала на видео Адаменко и главного героя романтического реалити Холостяк 11 Михаила Заливако, который, как и предполагалось по ранее опубликованным фото, был с Дашей на месте происшествия.

После того, как на связь с поклонниками вышла сама Даша, объяснив, что случилось, Адаменко обвинила ее во лжи. В частности пострадавшая подчеркнула, что Квиткова ни слова не сказала о том, что проехала на красный свет.

Стоит отметить, что позже Адаменко удалила все Instagram-stories, которые были опубликованы по этому поводу.

Напомним, 27 августа Даша Квиткова попала в массовое ДТП с элитными авто. Когда она вышла на связь, то сказала, что была в потоке и ехала последней. За секунду ей в бок Lexus, который был на тест-драйве, въехало две машины — Mustang и Tesla.

К слову, она отметила, что сразу же вызвала представителей автосалона, поэтому все документы у нее были.

Кроме того, блогер сказала, что готова нести ответственность согласно решению суда и все события официально зафиксированы полицией.

Поклонники Даши поддержали ее, пожелав ей сил и скорейшего решения ситуации.