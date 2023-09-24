Певец Владимир Дантес сообщил, что серьезно заболел. Из-за плотного графика его организм дал сбой, а потому он вынужден изменить некоторые даты своего тура.

Дантес принес извинения поклонникам, отметив, что слишком поверил в свои силы и здоровье.

Сейчас смотрят

— После последних съемок нового проекта Дом Культуры, когда мы ездили в Херсонскую и Николаевскую области, со мной что-то произошло очень ужасное, с моими легкими, бронхами, со всем. Я до сих пор кашляю, но не просто, я задыхаюсь, — поделился Дантес.

Также он добавил, надеялся до последнего, что успеет привести себя в чувства, однако не получилось.

Поклонники пожелали Дантесу скорейшего выздоровления.