Співак Макс Барських пояснив, чому його пісні стали доступні в Росії. За словами артиста, його команда працює над тим, щоб видалити композиції.

Барських зазначив, що в РФ править злочинність, пропаганда, безкарність, беззаконня та брехня. Каже, таким чином і його пісні з’явилися на майданчиках цієї країни.

– Насолоджуйтесь, поки у вас є така можливість. Пам’ятайте, що ваші криваві рублі мені не потрібні. А представники російського шоу-бізнесу, замість того, щоб використовувати свій голос у правильному напрямку і рятувати свою країну від керівної влади, перетворюються на зливний бачок і змивають свою країну глибоко на дно за ці ж самі криваві рублі, – наголосив Барських.

У березні Макс Барських офіційно заборонив використовувати свою музику на території Росії. Він зазначив, що не хоче, щоб його композиції звучали у країні, яка розв’язала повномасштабну війну в Україні.

Зараз дивляться

Також артист вилучив увесь каталог своїх пісень із цифрового простору РФ.