Украинский певец Макс Барских нарисовал картину, которую посвятил Украине. Произведение артиста будет представлено на выставке The LIITA Effect в Лос-Анджелесе с 3 по 7 июня.

По желанию картину, которая получила название Colours Of Freedom, можно приобрести. Все средства будут направлены на помощь ВСУ и пострадавшим от войны в Украине.

На личной странице в Instagram Макс обнародовал фото картины, а также показал процесс ее создания.

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– Картина является частью моего арт-проекта Nick Vangard. Выставку можно посетить с 3 по 7 июня по адресу 6150 Wilshire Blvd, Los Angeles, а саму картину по желанию приобрести. Все средства пойдут на помощь ВСУ и пострадавшим от войны в Украине, – написал артист.

На выставке также будут представлены творения таких известных художников как Бенкси, Тревор Эндрю, Abi Salami, Naïla Opiangah.

Недавно Макс Барских презентовал украиноязычную песню Чекай мене. Артист посвятил композицию всем, кого полномасштабная война разбросала по миру. Барских отметил, что трек родился как обещание о любви и возвращении домой.