Шакира может загреметь в тюрьму на 8 лет

Певица Шакира может оказаться в тюрьме из-за обвинений в неуплате налогов. Прокуратура Испании требует для звезды 8 лет заключения и штраф в €24 млн.

По информации прокуратуры, с 2012 по 2014 годы Шакира жила в Испании, однако не платила налоги, поэтому должна государству около €14,5 млн, пишет El Pais.

Известно, что в мае 2012 года Шакира купила дом в Барселоне, где жила с Жераром Пике.

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Сама певица утверждает, что компенсировала властям все денежные средства с процентами.

Дата первого судебного заседания пока не назначена.

4 июня стало известно, что Шакира и Жерар Пике разводятся после 11 лет совместной жизни. Причиной разрыва стали измены со стороны футболиста.

Отметим, что расследование по делу Шакиры длится больше трех лет. Избежать суда певице удастся только, если она заключит соглашение со стороной обвинения.