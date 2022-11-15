Колумбийская певица Шакира и ее экс-возлюбленный, испанский футболист Жерар Пике после расставания решили поделить все имущество, которое приобрели за время совместной жизни.

Известно, что они договорились продать эксклюзивный особняк в Барселоне, в котором вырастили двух своих сыновей. За недвижимость экс-возлюбленные хотят получить от $12 до $14 млн.

Дом в эксклюзивном закрытом жилом комплексе в Эсплугес-де-Льобрегат, примерно в получасе езды от центра Барселоны, может похвастаться собственной студией звукозаписи и тренажерным залом.

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За пределами пятиэтажного дома, состоящего из двух подвалов и трех надземных этажей, есть корт для паддл-тенниса и поле для мини-футбола, где футболист играл со своими детьми.

Ранее Шакира получила опекунство над детьми от Жерара Пике. Теперь девятилетний Милан и семилетний Саша будут жить во Флориде с матерью.