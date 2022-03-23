В Черновцах с Аллеи звезд убрали именную звезду Ани Лорак. Также исчезло упоминание об еще одном певце — Василии Герелло.

Об этом заявил секретарь горсовета Сергей Добржанский.

— Исполком официально отправил звезды Ани Лорак и Герелло за русским кораблем! — заявил чиновник.

Известно, что Каролина решила молчать о войне России с Украиной, тем самым поддерживая диктаторский режим Путина и убийства украинцев. При этом звезда сейчас живет в РФ.

Что касается оперного певца Герелло, он активно поддерживает путинский режим, тем самым не осуждает войну и оккупацию украинских земель. Примечательно, что сам Василий родом из Черновицкой области, но выступал на концерте 18 марта в РФ, приуроченном к “присоединению” Крыма.

Напомним, что в Украине также может появиться свой список звезд-предателей, которые либо молчат о войне, либо показательно поддерживают Россию на фоне полномасштабного вторжения.

Комитет ВРУ по гуманитарной и информполитике обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лишить государственных наград Украины артистов, которые молчат о войне. В черный список попали Николай Басков, Владимир Бортко, Василий Герелло, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Светлана Лобода, Игорь Крутой, Таисия Повалий и другие артисты.

По мнению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, их действия можно приравнять к измене.