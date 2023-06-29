Певец Олег Винник, соцсети которого ранее полностью почистили, обнародовал свой первый пост в Instagram. Очевидно, поклонники не ожидали новую публикацию увидеть именно такой, ведь их кумир так долго молчал, прежде чем вернуться.

Так, в аккаунте исполнителя появился пост, посвященный возвращению средств за отмененные концерты в 2021 году. Артист сообщил, что можно вернуть деньги за билеты на выступления в Краматорске, Покровске, Бердянске, Каменске, Киеве и Кременчуге. Тогда он был вынужден их отменить из-за проблем со здоровьем, а через четыре месяца началась полномасштабная война.

Пользователей сети удивил такой месседж, ведь многие уже даже не рассчитывали на возврат средств. Кто-то также посчитал, что аккаунт артиста взломали, а некоторые поклонники радуются возвращению Винника.

Стоит отметить, что достоверно неизвестно, кто именно обнародовал этот пост и знает ли о нем вообще Олег, ведь ранее говорил, что у него нет доступа к своим соцсетям.

Там точно 2021 год? Или страница взломана?

Вы год не перепутали?

Проснулся?

Олег, как мы за вами соскучились!

Жаль, что концерты не смогли состояться. Желаю здоровья, скорейшей победы и возвращения замечательного артиста к своему лучшему делу.

Какие же вы наивные, люди, отсиделся, пока война, теперь едет петь сюда, а вы уши развесили.

А как же Запорожье? Или об этом концерте уже забыли?

Никуда не отправляйте средства, это могут быть мошенники! Страница может быть взломана!

Люди добрые, вам предложили, что вернут деньги. А не открыли страницу для оскорблений ни в чем не виноватому человеку, — пишут в комментариях.

Стоит отметить, что всю полномасштабную войну певец молчал. Лишь недавно он дал свое первое большое интервью, из которого хоть и мало что стало известно, однако Винник рассказал, когда выехал из Украины, и подтвердил то, что действительно болеет.

Свой диагноз артист не озвучил, но опроверг то, что это онкология, однако свое заболевание назвал редким, заявив, что им болеет 2% людей в Германии.

Кроме того, что артист молчал полтора года, он также не появлялся в своих соцсетях. Более того, все его аккаунты вычистили полностью. Позже Олег Винник признался, почему исчез из соцсетей. Как оказалось, он не имеет доступа к своим страницам, и исчезновение публикаций — это дело рук его менеджера.