Співак Олег Винник, соцмережі якого раніше повністю почистили, оприлюднив свій перший пост в Instagram. Вочевидь, шанувальники не очікували нову публікацію побачити саме такою, адже їхній кумир так довго мовчав, перш ніж повернутися.
Так, в акаунті виконавця з’явився пост, присвячений поверненню коштів за скасовані концерти 2021 року. Артист повідомив, що можна повернути гроші за квитки на виступи в Краматорську, Покровську, Бердянську, Кам’янську, Києві та Кременчуці. Тоді він був змушений їх скасувати через проблеми зі здоров’ям, а через чотири місяці почалася повномасштабна війна.
Користувачів мережі здивував такий меседж, адже багато хто вже навіть не розраховував на повернення коштів. Хтось також вирішив, що акаунт артиста зламали, а деякі шанувальники радіють поверненню Винника.
Варто зазначити, достовірно невідомо, хто саме оприлюднив цей пост і чи знає про нього взагалі Олег, адже раніше говорив, що не має доступу до своїх соцмереж.
- Там точно 2021 рік? Чи сторінка зламана?
- Ви рік не переплутали?
- Прокинувся?
- Олеже, як ми за вами скучили!
- Шкода, що концерти не змогли відбутися. Бажаю здоров’я, якнайшвидшої перемоги і повернення чудового артиста до своєї найкращої справи.
- Які ж ви наївні, люди, відсидівся, поки війна, тепер їде співати сюди, а ви вуха розвісили.
- А як же Запоріжжя? Чи про цей концерт уже забули?
- Нікуди не відправляйте кошти, це можуть бути шахраї! Сторінка може бути зламана!
- Люди добрі, вам запропонували, що повернуть гроші. А не відкрили сторінку для образ ні в чому не винній людині, – пишуть у коментарях.
Варто зазначити, що всю повномасштабну війну співак мовчав. Лише нещодавно він дав своє перше велике інтерв’ю, з якого хоч і мало що стало відомо, проте Винник розповів, коли виїхав з України, та підтвердив те, що справді хворіє.
Свій діагноз артист не озвучив, але спростував те, що це онкологія, проте своє захворювання назвав рідкісним, заявивши, що ним хворіє понад 2% людей у Німеччині.
Крім того, що артист мовчав півтора року, він також не з’являвся у своїх соцмережах. Ба більше, усі його акаунти вичистили повністю. Згодом Олег Винник зізнався, чому зник із соцмереж. Як виявилося, він не має доступу до своїх сторінок, і зникнення публікацій – це справа рук його менеджера.