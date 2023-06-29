Співак Олег Винник, соцмережі якого раніше повністю почистили, оприлюднив свій перший пост в Instagram. Вочевидь, шанувальники не очікували нову публікацію побачити саме такою, адже їхній кумир так довго мовчав, перш ніж повернутися.

Так, в акаунті виконавця з’явився пост, присвячений поверненню коштів за скасовані концерти 2021 року. Артист повідомив, що можна повернути гроші за квитки на виступи в Краматорську, Покровську, Бердянську, Кам’янську, Києві та Кременчуці. Тоді він був змушений їх скасувати через проблеми зі здоров’ям, а через чотири місяці почалася повномасштабна війна.

Користувачів мережі здивував такий меседж, адже багато хто вже навіть не розраховував на повернення коштів. Хтось також вирішив, що акаунт артиста зламали, а деякі шанувальники радіють поверненню Винника.

Варто зазначити, достовірно невідомо, хто саме оприлюднив цей пост і чи знає про нього взагалі Олег, адже раніше говорив, що не має доступу до своїх соцмереж.

Там точно 2021 рік? Чи сторінка зламана?

Ви рік не переплутали?

Прокинувся?

Олеже, як ми за вами скучили!

Шкода, що концерти не змогли відбутися. Бажаю здоров’я, якнайшвидшої перемоги і повернення чудового артиста до своєї найкращої справи.

Які ж ви наївні, люди, відсидівся, поки війна, тепер їде співати сюди, а ви вуха розвісили.

А як же Запоріжжя? Чи про цей концерт уже забули?

Нікуди не відправляйте кошти, це можуть бути шахраї! Сторінка може бути зламана!

Люди добрі, вам запропонували, що повернуть гроші. А не відкрили сторінку для образ ні в чому не винній людині, – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що всю повномасштабну війну співак мовчав. Лише нещодавно він дав своє перше велике інтерв’ю, з якого хоч і мало що стало відомо, проте Винник розповів, коли виїхав з України, та підтвердив те, що справді хворіє.

Свій діагноз артист не озвучив, але спростував те, що це онкологія, проте своє захворювання назвав рідкісним, заявивши, що ним хворіє понад 2% людей у Німеччині.

Крім того, що артист мовчав півтора року, він також не з’являвся у своїх соцмережах. Ба більше, усі його акаунти вичистили повністю. Згодом Олег Винник зізнався, чому зник із соцмереж. Як виявилося, він не має доступу до своїх сторінок, і зникнення публікацій – це справа рук його менеджера.