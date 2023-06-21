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Олег Винник признался, почему исчез из соцсетей: Обратился в полицию

21 июня 2023, 08:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Олег Винник

Олег Винник впервые за долгое время вышел на связь и рассказал, что с ним случилось. Отрывок из будущего интервью раскрыл проблемы артиста в соцсетях.

Не секрет, что недавно на странице Винника в Instagram исчезли все его публикации — многие предположили, что артист привлекает к себе внимание перед тем, как раскрыть всю правду о себе.

Олег Винник

Как оказалось, Олег не имеет доступа к своей странице, и исчезновение публикаций — это дело рук его менеджера.

— У меня сейчас до сих пор нет доступа к моим страницам в соцсетях, — заявил артист.

Винник добавил, что уже обратился к правоохранительным органам в Украине по этому поводу.

Напомним, что недавно Винник рассказал, о чем сожалеет за эти почти полтора года полномасштабной войны. Как оказалось, артист жалеет, потому что о не на фронте с оружием в руках.

Вокруг артиста за это долгое время появилось множество слухов. Одна из самых правдивых версий — Винник уехал на лечение в Германию. И даже в такой ситуации певец не опускал руки — его благотворительный фонд помогает нашим военным привозить авто из других стран.

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Война в Украине Олег Винник
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