Олег Винник впервые за долгое время вышел на связь и рассказал, что с ним случилось. Отрывок из будущего интервью раскрыл проблемы артиста в соцсетях.

Не секрет, что недавно на странице Винника в Instagram исчезли все его публикации — многие предположили, что артист привлекает к себе внимание перед тем, как раскрыть всю правду о себе.

Как оказалось, Олег не имеет доступа к своей странице, и исчезновение публикаций — это дело рук его менеджера.

— У меня сейчас до сих пор нет доступа к моим страницам в соцсетях, — заявил артист.

Винник добавил, что уже обратился к правоохранительным органам в Украине по этому поводу.

Напомним, что недавно Винник рассказал, о чем сожалеет за эти почти полтора года полномасштабной войны. Как оказалось, артист жалеет, потому что о не на фронте с оружием в руках.

Вокруг артиста за это долгое время появилось множество слухов. Одна из самых правдивых версий — Винник уехал на лечение в Германию. И даже в такой ситуации певец не опускал руки — его благотворительный фонд помогает нашим военным привозить авто из других стран.