Жена телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова рассказала о кризисе в отношениях и своем моральном состоянии сейчас.

В Instagram Даша решила ответить на интересующие вопросы поклонников.

Так, кто-то из подписчиков поинтересовался, был ли в кризис в отношениях Даши и Никиты.

Квиткова честно ответила, что да и дала несколько советов, чтобы его пережить.

— Самое главное — говорить. Много, долго, обо всем, что болит и не нравится. Никогда ни о чем не молчите, — отметила блогер.

Она также сказала, что можно обратиться к специалисту, если проблему не удается решить самостоятельно.

— Расстаться — легче всего, а вот сохранить отношения и семью — большой труд и многого стоит, — сказала Даша.

Кроме того, ответила она на вопрос и о своем моральном состоянии. Квиткова сказала, что чувствует себя неплохо, однако есть “но”.

— Я раздражительная, вспыльчивая, хочу плакать, молчать, кричать, грустить, поджимая ноги под себя, — призналась Даша.

Она отметила, что всячески пытается вытаскивать себя из этого состояния, а также сказала, что Никита герой, поскольку ему приходится не сладко.



Даша ежедневно старается говорить Добрынину о том, что он самый лучший.

— Сейчас появилось в два раза больше забот, работы и за этим всем не хочется забывать о том, что есть мы. Не просто как родители, а как любящие муж и жена, — сказала блогер.

Она призналась, что сейчас они с Никитой вышли на новый уровень отношений и уважения друг к другу.

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