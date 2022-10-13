Национальная легенда Украины София Ротару отказалась выступать на территории России. О решении артистки заявил ее бывший директор Сергей Лавров.

По заявлениям российских СМИ, продюсеру постоянно звонят заказчики, которые хотят видеть Софию на своих корпоративах и частных вечеринках, но певица не соглашается ни за какие деньги.

Очевидно, что на решение Ротару повлияла война, которую Россия развернула на территории Украины.

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— Сейчас не время выступать, София Михайловна это понимает. И хотя заказов у нее предостаточно, я ей даже не звоню по этому поводу. Знаю, что на сцену она выходить не будет — всегда была принципиальной. Если не хочет выступать — ни за какие деньги на сцену не вытащишь. В такие моменты заказчик даже не успевает назвать цену, — заявил бывший директор Ротару.

Также Лавров добавил, что звезда всегда могла отказаться от очень заманчивого предложения ради хорошего вечера в компании семьи. По словам Сергея, ранее одно выступление Софии стоило от €100 тыс.

Напомним, что София Ротару некоторое время молчала о войне в Украине, но после череды жутких событий со смертью мирных людей артистка не смогла игнорировать ситуацию. Из последнего — Ротару отреагировала на ракетный обстрел Киева 10 октября. Тогда артистка опубликовала в Instagram снимки с разрушениями, которые нанесли российские ракеты инфраструктуре столицы.