Рэпер Трэвис Скотт выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших во время его концерта на фестивале в США.

Он сказал, что опустошен гибелью восьми человек в давке во время своего выступления.

– Я совершенно опустошен тем, что произошло вчера вечером. Я молюсь о семье и всех тех, кто пострадал от случившегося на фестивале Astroworld, – сказал Трэвис Скотт.

Фанаты кричали Трэвису Скотту, чтобы он прекратил концерт.

Когда началась давка, люди даже выбегали на сцену со словами: “Остановите шоу!”

Скотт несколько раз приостанавливал выступление, обращаясь в службу безопасности с просьбой помочь своим поклонникам. В конце концов, он завершил концерт.

В давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне вечером в пятницу, 5 ноября, погибли восемь человек. Среди них есть один 10-летний ребенок.

Еще у одиннадцати участников фестиваля произошла остановка сердца, их пришлось реанимировать прямо в толпе. Кроме того, на месте происшествия развернули полевой госпиталь, в который обратились около трехсот пострадавших.

Источник: Star News