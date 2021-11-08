На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд из-за смертельного фестиваля

На американских рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд из-за смертельного фестиваля.

Согласно жалобе, Дрейк вышел на сцену к Трэвису и помог ему спровоцировать толпу. Так, 23-летний Кристиан Паредес теперь намерен стянуть с музыкантов сумму более $1 млн в качестве компенсации за травмы и медицинские расходы. Он тоже пострадал во время фестиваля.

Парень обвиняет Дрейка в том, что он продолжал выступать с Трэвисом Скоттом, когда толпа вышла из-под контроля.

— Толпа стала хаотичной и началась давка, в результате которой восемь человек погибли и десятки, включая Кристиана Паредеса, получили серьезные травмы, — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Трэвис Скотт уже был дважды осужден за то, что побуждал фанатов преодолевать барьеры безопасности.

В иске Паредес говорит, что травмы и смерть произошли из-за халатности, неосторожности и безрассудства.

Напомним, 5 ноября в давке во время музыкального фестиваля Astroworld погибли восемь человек. Еще у 11 участников фестиваля произошла остановка сердца, их пришлось реанимировать прямо в толпе.

Скотт несколько раз приостанавливал выступление, обращаясь в службу безопасности с просьбой помочь своим поклонникам. В конце концов, он завершил концерт.