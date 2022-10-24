Голливудские звезды отреагировали на антисемитские высказывания Канье Уэста в сети. На днях артист заявил, что музыкантом Шоном Комбсом управляют известные евреи, а после этого он в Twitter написал, что сейчас включит смертельный режим третьего уровня против евреев.

На этом фоне от Канье отвернулись известные бренды одежды, а звезды выражают свой протест словам дизайнера.

Реакция голливудских актеров на высказывания Канье Уэста — далее в материале.

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Свое мнение насчет слов артиста озвучил актер Орландо Блум.

В Instagram он опубликовал пост со словами я поддерживаю моих еврейских друзей и всех евреев.

К словам поддержки присоединилась и Кристи Бринкли — она опубликовала аналогичный пост, и дополнила его своими мыслями.

— Мы должны это сказать! Расизм и фанатизм поднимают свои ненавистные уродливые головы, и лично мне все это противно! Я не одна, поэтому давайте выразим поддержку нашим друзям и презрение к такому невежеству и ненависти. Давайте поощрять преподавание истории во всех школах. Знаете ли вы, что каждый второй американец даже не знает о Холокосте? Изучение истории в школе настолько важно, ответственно, что мы не обречены на его повторение!, — заявила Кристи.

Актриса Эми Шумер также поддержала еврейское сообщество.

— Если вы не знаете, что публиковать, то начните с этого. Вы знаете, к чему это приведет, как опасается еврейская община? Каждый второй человек не знает о Холокосте, — добавила Эми.

Голливудская звезда Дебра Мессинг также поддержала евреев, опубликовав аналогичную публикацию в Instagram.

Израильская актриса Яэль Гробглас также присоединилась к флешмобу.

— Я хотела опубликовать ужасающие фотографии нацистских приветствий и отвратительной антисемитской пропаганды, происходящей сейчас в Лос-Анджелесе, но решила не давать этим идиотам еще одну платформу для их ненависти. Вместо этого я прошу вас задуматься над историей и понять, почему это так подло и страшно, — заявила Яэль.