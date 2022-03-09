Украинская певица Ирина Федишин не собирается покидать свою родную страну и вместе с детьми помогает военным.

В Instagram исполнительница обнародовала новые фото, на которых показала, что она вместе со старшим сыном Юрием приобщилась к волонтерской деятельности. На кадрах видно, что они помогают плести сетки.

— День 14-й – продолжаем все вместе бороться. Слава Героям! Слава ВСУ! — подписала Федишин кадры.

Также она отметила, что сегодня день рождения легендарного украинского поета Тараса Шевченко и поделилась цитатами с его творчества.

Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла…

Кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте.

Боріться — поборете, вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая!

Як понесе з України у синєє море кров ворожу… Отойді я і лани і гори…

Вогонь запеклих не палить.

Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі — чужі люди, роблять лихо з вами.

Не вмирає душа наша, не вмирає воля.

14-й день в Украине идет война, которую начала Россия. Граждане нашей страны объединились и делают все возможное, чтобы путинские войска потерпели поражения — ВСУ дают им достойный отпор.

Сейчас всех нас объединяет одна мысль, поэтому оружие в руки взяли даже звезды шоу-бизнеса.