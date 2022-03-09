Украинская певица Ирина Федишин не собирается покидать свою родную страну и вместе с детьми помогает военным.
В Instagram исполнительница обнародовала новые фото, на которых показала, что она вместе со старшим сыном Юрием приобщилась к волонтерской деятельности. На кадрах видно, что они помогают плести сетки.
— День 14-й – продолжаем все вместе бороться. Слава Героям! Слава ВСУ! — подписала Федишин кадры.
Также она отметила, что сегодня день рождения легендарного украинского поета Тараса Шевченко и поделилась цитатами с его творчества.
- Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла-червоніла…
- Кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте.
- Боріться — поборете, вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая!
- Як понесе з України у синєє море кров ворожу… Отойді я і лани і гори…
- Вогонь запеклих не палить.
- Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі — чужі люди, роблять лихо з вами.
- Не вмирає душа наша, не вмирає воля.
14-й день в Украине идет война, которую начала Россия. Граждане нашей страны объединились и делают все возможное, чтобы путинские войска потерпели поражения — ВСУ дают им достойный отпор.
Сейчас всех нас объединяет одна мысль, поэтому оружие в руки взяли даже звезды шоу-бизнеса.