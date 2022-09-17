Брат певицы Tayanna, музыкант Миша Марвин вернулся в Россию. Там он продолжит строить свою карьеру вместе с лейблом Black Star.

Об этом исполнитель рассказал в Instagram, отметив, что он поговорил с генеральным директором и сооснователем российского лейбла. В ходе чего они решили проблемы, которые возникали ранее.

— Больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом, — рассказал Марвин.

Стоит отметить, что пользователей сети разочаровало то, как музыкант “переобулся”.

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Просто шок, Миша, ты будешь продолжать петь в России и развлекать россиян?

Миша, как так?

Продался.

Разочарование.

В 99% случаев все решают деньги, это именно тот случай.

Позор!

Деньги превыше всего. Печально.

Да, деньги не пахнут.

И это на фоне того, что русская армия сделала в Изюме.

А как же Украина?

Фу, это дно.

Иди следом за русским кораблем и оставь свой паспорт в Черновцах. — Пишут в комментариях.

Напомним, в начале мая Миша Марвин заявил, что ушел из Black Star и лишился своего сценического имени, взяв новое — Миша М. Конкретную причину ухода из команды, в которой артист проработал семь лет, он не озвучил, однако выступил против войны в родной стране.

Возможно, музыкант именно из-за политической позиции покинул лейбл, однако сейчас это не имеет значения, поскольку все посты в поддержку Украины Марвин из Instagram удалил.

Стоит отметить, что основателем Black Star являлся Тимати, который несколько лет назад оставил свое дело. Однако всем известна позиция бизнесмена и его дружба с президентом РФ, которого в песнях он называл лучшим другом.

Фото: Миша Марвин