Брат співачки Tayanna, музикант Міша Марвін повернувся до Росії. Там він продовжить будувати свою кар’єру разом із лейблом Black Star.

Про це виконавець розповів у Instagram, зазначивши, що він поговорив із генеральним директором та співзасновником російського лейблу. У ході чого вони вирішили проблеми, що виникали раніше.

– Більше немає жодних непорозумінь. Лейбл передав мені права на ім’я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями. Наша співпраця продовжиться, але у новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб’ютором та забезпечить менеджментом, – розповів Марвін.

Варто зазначити, що користувачів мережі розчарувало те, як музикант “перевзувся”.

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Просто шок, Міша, ти продовжуватимеш співати в Росії і розважати росіян?

Мишко, як так?

Продався.

Розчарування.

У 99% випадків все вирішують гроші, це саме той випадок.

Ганьба!

Гроші понад усе. Сумно.

Так, гроші не пахнуть.

І це на тлі того, що російська армія зробила в Ізюмі.

А як же Україна?

Фу, це дно.

Іди слідом за російським кораблем та залиш свій паспорт у Чернівцях. – Пишуть у коментарях.

Нагадаємо, на початку травня Міша Марвін заявив, що пішов з Black Star і втратив своє сценічне ім’я, взявши нове – Міша М. Конкретну причину відходу з команди, в якій артист пропрацював сім років, він не озвучив, проте виступив проти війни в рідній країні .

Можливо, музикант саме через політичну позицію залишив лейбл, проте зараз це не має значення, оскільки всі пости на підтримку України Марвін із Instagram видалив.

Засновником Black Star був Тіматі, який кілька років тому залишив свою справу. Проте всім відома позиція бізнесмена та його дружба з президентом РФ, якого у піснях він називав найкращим другом.

Фото: Міша Марвін