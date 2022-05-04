Певец Миша Марвин больше не артист российского лейбла Black Star. Также музыкант лишился своего сценического имени.

В Instagram исполнитель сказал, что его песни также ему больше не принадлежат.

— Я больше не артист лейбла Black Star. Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат. Но есть то, что останется со мной навсегда — это вы. И для вас я напишу еще много новых песен, мы проведем много времени на моих будущих концертах, — написал младший брат певицы Tayanna.

Он добавил, что семь лет был артистом лейбла, писал песни и давал концерты, однако в 2022 году их совместная работа подошла к концу. Также он сказал, что во всем его творчестве была задействована большая команда, часть из которой осталась с ним.

— Меня ждет новый опыт. И я готов к новой главе своей жизни. Теперь я Миша М. И мой первый сольный релиз уже доступен на площадках. Возможно, он не коммерческий, наверно, не для чартов. Но это очень важная для меня песня. Я надеюсь на вашу поддержку, как никогда, — отметил музыкант.

В чем причина ухода артиста из лейбла — неизвестно. Возможно, им не понравилась позиция Мишы, ведь он в открытую выступал против войны.

Стоит отметить, что Миша родом из Украины, где живут его родители и сестра, певица Tayanna. 17 лет артист жил в Черновцах, шесть лет — в Киеве и 10 — в Москве. Сейчас он не в России. Говорит, успел уехать в начале февраля и не вернулся.

Позже артист опубликовал совместное фото с мамой и сестрой, отметив, что он вместе с самыми близкими и важными людьми.

Фото: Миша Марвин