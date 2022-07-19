Актриса Ксения Мишина рассказала о неприятности, с которой она внезапно столкнулась. Речь идет об очередной измене, из-за которого она страдала.

В историях Instagram звезда рассказала, как пережила это неприятное событие.

— Такой сильный стресс, который мы сейчас переживаем, отображается на всех по-разному. К сожалению, некоторые не проходят испытания. Они выворачивают наружу свои самые слабые стороны и опускаются ниже плинтуса, — заинтриговала историей Ксения.

Она добавила, что в ее жизни случались измены, и она винила в этом себя.

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— Как хорошо наконец-то осознать, что иногда люди очень плохо поступают, потому что они такие, а ты не имеешь к этому отношения, — рассказала о своих переживаниях Ксения.

Актриса заявила, что усвоила урок, невзирая на то, что доверие может иметь разную ценность для людей.

— Иногда я смотрю на неприятности и беру в них силы — буду дальше работать над собой, и буду центром своей вселенной. Нужно развивать себя и становиться лучше, — добавила Мишина.

На днях Ксения Мишина вернулась в Украину — она рассказала, почему уехала с Бельгии, где у нее были съемки. По ее словам, возвращаться на родину было грустно и страшно особенно после въезда в страну. Когда Ксения заехала в Киев, то поняла, насколько любит столицу.