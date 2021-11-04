Создатели семейной комедии Звезды по обмену представили официальный трейлер ситкома, в котором много звезд шоу-бизнеса, шуток и новогодне-рождественского настроения.

Премьера киноленты запланирована на начало года — 1 января 2022 года. Хорошие эмоции и праздничное настроение – именно то, с чего следует начать Новый год.

По сюжету комедии, непримиримые соперники на сцене — звезды шоу-бизнеса Поля Малякова, которую сыграет певица Оля Полякова и Фома Михайловский — исполнитель Dzidzo (Михаил Хома), неожиданным образом оказались в телах друг друга. Они пытаются вернуть свою жизнь назад, но ради достижения цели каждому из них предстоит решить семейные и романтические проблемы своего оппонента.

Поля Малякова стремится к популярности и приносит в жертву семейные отношения: редко видит детей и непрестанно выслушивает нарекания мужа о нехватке свободного времени.

В один момент она теряет то, к чему так долго стремилась – главную награду года, которая, к удивлению поп-дивы, попадает в руки ярого соперника — Фомы Михайловского.

На следующее утро соперники проснутся в телах друг друга.

— Целью этого фильма является показать то, как часто мы пренебрегаем семейными отношениями ради достижения собственных целей. Хотя Звезды по обмену – это не только о противостоянии и постоянных раздорах, но и о рождественском чуде, которое объединяет всех вокруг, создавая незабываемую атмосферу праздника и уюта, – отметил продюсер фильма Егор Олесов.

Помимо Оли Поляковой и Dzidzo в фильме появятся и другие звезды украинского шоу-бизнеса, такие как Наталья Сумская, Юрий Горбунов, Jerry Heil, Дядя Жора, Magic Five. Также в киноленте появятся актеры Олег Волощенко, Сергей Лыба, Дмитрий Вивчарюк, Мария Пустова, Роман Халаимов.