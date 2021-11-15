О разводе, резком похудении и проблемах с алкоголем: Адель дала интервью Опре

Популярная британская певица Адель накануне презентации нового альбома 30 дала откровенное интервью Опре Уинфри, в котором рассказала, как переживала развод, а также, что именно ей помогло восстановиться.

По словам артистки, она крайне тяжело переживала развод с Саймоном Конекки. Адель отметила, что была в растерянности из-за того, что ее брак распался.

— Может показаться, что сейчас я этого не чувствую. Однако я себя ощущаю так, словно проявила неуважение, быстро выйдя замуж, а затем так же быстро подав на развод. Я просто обескуражена, что мой брак не удался, — заявила Адель.

Однако она добавила, что остается в хороших отношениях с бывшим супругом, с которым воспитывает общего сына, 9-летнего Анджело.

Также Адель рассказала, что бывший муж ее буквально спас в тот период, когда он появился в ее жизни.

— Он появился в тот момент, когда стабильность, которую он и Анджело дали мне, мне была так нужна, — поделилась Адель.

Исполнительница также рассказала, что у нее были сложные отношения с алкоголем. Впоследствии она полностью от него отказалась, а это помогло ей лучше познать себя.

— Как только я поняла, что мне нужно работать над собой, я перестала пить и начала много тренироваться, — заявила Адель.

По словам певицы, она начала заботиться о своем теле и тренироваться не из-за желания похудеть, а из-за тревожности, которая ее тогда преследовала.

Бурное обсуждение ее похудения в сети и прессе Адель не волновало. Она призналась, что это ее совсем не удивило.

Кроме того, Адель рассказала о своих новых отношениях с Ричем Полом.

Певица назвала его очень умным и веселым и отметила, что это ее первые отношения, в которых она полюбила себя.