Американская певица Адель объявила, что ее новый альбом можно будет послушать 19 ноября 2021 года. К слову, артистка уже более шести лет не обнародовала новый материал.

Радостную новость Адель сообщила на своей странице в Instagram.

В подписи к посту артистка написала, что она оказалась не там, где надеялась, когда только начинала работать над альбомом, а это около трех лет тому назад.

— Я полагаюсь на рутину и последовательность, чтобы чувствовать себя в безопасности, как всегда. И все же я сознательно, даже охотно бросилась в лабиринт абсолютного беспорядка и внутреннего смятения! На этом пути я узнала много невероятной истины о себе. Я сбросила много слоев, но и накрыла себя новыми. Обнаружила действительно полезный и здоровый образ мышления, — отметила Адель.

Она добавила, что никогда в жизни не чувствовал себя более умиротворенным, чем сейчас.

Также Адель открыла завесу тайны о том, кто вдохновлял ее на написание альбома. Речь идет о неком друге, который ее все это время поддерживал.

5 октября Адель, которая уже давно не презентовала новый материал, анонсировала свежий сингл. Известно, что сингл называется Easy On Me, а его премьера состоится 15 октября. Уже давно все знают, что Adele готовит новый альбом.