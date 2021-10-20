Американская певица Адель, которая долго скрывала личную жизнь, вышла в свет со своим бойфрендом — спортивным агентом Ричем Полом. Пара вместе появилась на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе.

Влюбленные были в приподнятом настроении, а с лица Адель не сходила улыбка. Для спортивного события звезда надела стильный кожаный костюм и пальто Louis Vuitton.

Певица призналась, что ее нового бойфренда не смущает повышенное внимание и публичность. Пара познакомилась в 2020 году на одной из вечеринок.

Стоит отметить, что в последние годы выдались для Адель достаточно непростыми. В 2021 году она официально развелась со своим мужем Саймоном Конекки, от которого воспитывает сына Анджело.

И несмотря на то, что супруги разошлись мирно, Адель тяжело пережила эти события. Она плохо себя чувствовала и страдала от панических атак.

Всю свою боль от пережитого периода она вместила в новый альбом 30, который выйдет уже 19 ноября.

Недавно Адель презентовала клип на песню Easy On Me с будущего альбома. Ролик собрал более 86 млн просмотров.

В клипе Адель появляется в том же доме в Квебеке, Канада, где снимали музыкальное видео на трек Hello. Режиссером выступил Ксавье Долан.