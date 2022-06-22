Певицу Настю Каменских и ее супруга, музыкального продюсера Потапа раскритиковали пользователи сети. Причина в том, что супруги находятся за границей во время полномасштабной войны в Украине.
Еще до 24 февраля Настя с Потапом оказались в Испании. Исполнительница же сразу стала выступать в благотворительных концертах на поддержку Украины, Потап в свою очередь — ведет активную информационную войну в соцсетях.
Так, в Instagram Каменских поделилась очередным постом, в котором сообщила, что сейчас находится в Праге. Туда она приехала, чтобы говорить и петь об Украине в рамках Ukraine Freedom Voices. Поехал ли с ней Потап — неизвестно, однако пользователи сети продолжают возмущаться — почему артисты не вернулись в Украину, а продюсер не пошел служить.
- Я в Праге, пою об Украине. Это как женат на одной, но люблю другую.
- Так ты дома пой!
- А где Потап? На войне?
- Люблю Настю, но не люблю когда мужчины прячутся за спинами женщин, я о Потапе.
- Потап твой пошел на службу? Или в Испании прячетесь еще?
- А что мешает петь в Киеве? Даже мамы с детьми уже вернулись! А вам все еще страшно!
- А ее мужик на фронт не хочет?
- Зачем вы нам это показываете? Езжайте в Украину.
- Толку, что ты в ней. Пой на передовой.
Однако не критикой едины, нашлись и те, кто поблагодарил Настя за то, что она продолжает говорить об Украине за границей.
- Будь рупором украинцев и дальше.
- В этой страшной истории войны есть и светлая сторона — украинцы во всех уголках мира объединяются ради общей победы.
- Вы наша звездочка… С первых дней невероятная работа!
- Наша Настя!
- Ты невероятный человек.
К слову, в мае Потап презентовал новый трек Наші надавали раші. Композицию музыкант посвятил ВСУ и украинцам.