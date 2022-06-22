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Муж на фронт не хочет? Настю Каменских и Потапа захейтили в сети

22 июня 2022, 16:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Муж на фронт не хочет? Настю Каменских и Потапа захейтили в сети
Источник: Настя Каменских

Певицу Настю Каменских и ее супруга, музыкального продюсера Потапа раскритиковали пользователи сети. Причина в том, что супруги находятся за границей во время полномасштабной войны в Украине.

Еще до 24 февраля Настя с Потапом оказались в Испании. Исполнительница же сразу стала выступать в благотворительных концертах на поддержку Украины, Потап в свою очередь — ведет активную информационную войну в соцсетях.

Так, в Instagram Каменских поделилась очередным постом, в котором сообщила, что сейчас находится в Праге. Туда она приехала, чтобы говорить и петь об Украине в рамках Ukraine Freedom Voices. Поехал ли с ней Потап — неизвестно, однако пользователи сети продолжают возмущаться — почему артисты не вернулись в Украину, а продюсер не пошел служить.

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  • Я в Праге, пою об Украине. Это как женат на одной, но люблю другую.
  • Так ты дома пой!
  • А где Потап? На войне?
  • Люблю Настю, но не люблю когда мужчины прячутся за спинами женщин, я о Потапе.
  • Потап твой пошел на службу? Или в Испании прячетесь еще?
  • А что мешает петь в Киеве? Даже мамы с детьми уже вернулись! А вам все еще страшно!
  • А ее мужик на фронт не хочет?
  • Зачем вы нам это показываете? Езжайте в Украину.
  • Толку, что ты в ней. Пой на передовой. 

Однако не критикой едины, нашлись и те, кто поблагодарил Настя за то, что она продолжает говорить об Украине за границей.

  • Будь рупором украинцев и дальше.
  • В этой страшной истории войны есть и светлая сторона — украинцы во всех уголках мира объединяются ради общей победы.
  • Вы наша звездочка… С первых дней невероятная работа!
  • Наша Настя!
  • Ты невероятный человек.

К слову, в мае Потап презентовал новый трек Наші надавали раші. Композицию музыкант посвятил ВСУ и украинцам.

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Теги
Війна в Україні Потап и Настя Каменских
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