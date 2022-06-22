Певицу Настю Каменских и ее супруга, музыкального продюсера Потапа раскритиковали пользователи сети. Причина в том, что супруги находятся за границей во время полномасштабной войны в Украине.

Еще до 24 февраля Настя с Потапом оказались в Испании. Исполнительница же сразу стала выступать в благотворительных концертах на поддержку Украины, Потап в свою очередь — ведет активную информационную войну в соцсетях.

Так, в Instagram Каменских поделилась очередным постом, в котором сообщила, что сейчас находится в Праге. Туда она приехала, чтобы говорить и петь об Украине в рамках Ukraine Freedom Voices. Поехал ли с ней Потап — неизвестно, однако пользователи сети продолжают возмущаться — почему артисты не вернулись в Украину, а продюсер не пошел служить.

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Я в Праге, пою об Украине. Это как женат на одной, но люблю другую.

Так ты дома пой!

А где Потап? На войне?

Люблю Настю, но не люблю когда мужчины прячутся за спинами женщин, я о Потапе.

Потап твой пошел на службу? Или в Испании прячетесь еще?

А что мешает петь в Киеве? Даже мамы с детьми уже вернулись! А вам все еще страшно!

А ее мужик на фронт не хочет?

Зачем вы нам это показываете? Езжайте в Украину.

Толку, что ты в ней. Пой на передовой.

Однако не критикой едины, нашлись и те, кто поблагодарил Настя за то, что она продолжает говорить об Украине за границей.

Будь рупором украинцев и дальше.

В этой страшной истории войны есть и светлая сторона — украинцы во всех уголках мира объединяются ради общей победы.

Вы наша звездочка… С первых дней невероятная работа!

Наша Настя!

Ты невероятный человек.

К слову, в мае Потап презентовал новый трек Наші надавали раші. Композицию музыкант посвятил ВСУ и украинцам.