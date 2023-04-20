Universal Pictures опубликовала второй трейлер к фильму Форсаж 10. Это не заключительная картина, и она еще не ставит точку в истории Доминика Торетто и его близких.

Трейлер длится чуть больше двух с половиной минут, и в нем показали все то, что присуще франшизе — быстрые спорткары, погони, перестрелки, драки и взрывы. Также в ролике показали Хана, который был “мертв” еще с третьей части — тогда он якобы сгорел в автомобиле в Токио после погони со злодеем.

Форсаж 10 расскажет о семье Доминика Торетто — теперь близкие главного героя столкнутся с самым серьезным противником. Речь идет о Данте — сыне наркобарона Рейеса, которого застрелили еще в пятой части Форсажа.

Традиционно, в картине появятся все голливудские звезды из боевиков — Вин Дизель, Джейсон Момоа, Бри Ларсон, Шарлиз Терон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лудакрис, Джон Сина и Джейсон Стэтем.

Премьера запланирована на 17 мая 2023 года.

Впрочем, история первых частей постепенно исчезает — на аукцион выставили легендарный Nissan Skyline GT-R из франшизы Форсаж. Этот Nissan собирался на основе предпочтений Пола Уокера, и тюнинг в нем заметно прибавляет мощности.