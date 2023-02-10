Вышел официальный трейлер последней 10 части гоночной кинофраншизи Форсаж. Премьера фильма запланирована на 19 мая.

Сюжет фильма тянет за собой события 2011 года. Тогда Доминик Торетто, роль которого играет Вин Дизель, вместе со своей командой расправились с гнусным бразильским наркобароном Эрнаном Рейесом, обезглавив его империю.

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Чего они не знали, так это того, что сын Рейеса — Данте, в роли которого появится Джейсон Момоа, был свидетелем всего этого и провел последние 12 лет, разрабатывая план, как заставить Доминика заплатить максимальную цену за отца.

Кроме того, что Данте опасен для всей семьи Доминика, его конечной целью станет сын Торетто.

В фильме также сыграли такие актеры, как Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Джейсон Стэйтем, Джон Сина, Хелен Миррен, Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор, Алан Ричсон и Рита Морено.

Более того, показан к трейлере и покойны Пол Уокер, который трагически погиб в результате автокатастрофы в 2013 году.