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Детектор лжи сгорел бы: муж Саши Пустовит отреагировал на интервью о разводе

15 сентября, 13:10 Каріна Зуєва
Детектор лжи сгорел бы: муж Саши Пустовит отреагировал на интервью о разводе
Источник: Саша Пустовіт

Муж украинского блогера-миллионника Саши Пустовит Игорь отреагировал на ее интервью о разводе.

Игорь опубликовал серию Instagram-stories, в которых заявил, что в интервью Маши Ефросининой Саша солгала.

— Соврала в первый раз, чтобы мотивировать вас думать красиво о себе. Соврала второй раз, чтобы мотивировать вас думать плохо обо мне, — написал он.

Кроме того, он отметил, что должен отдать должное, поскольку сыграно и смонтировано красиво.

— Со всеми вырванными из контекста вставками, с искажением фактов, с выдумками и приукрашиваниями, со слезами, чтобы персонажа еще и стало жалко. По всем канонам мести и уничтожения бывшего, которому удалось выжить, — добавил Игорь.

Также он подчеркнул, что пока не станет давать каких-либо комментариев и оправдывать себя, а даст время подписчикам «посмаковать его унижение».

— Оно на самом деле вышло вкусным, однако любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки, если бы он там присутствовал, — подытожил мужчина.

Ігор Пустовіт

Ігор Пустовіт

Стоит отметить, что Игорь удалил все совместные фото с Сашей с Instagram.

14 сентября вышло большое интервью Саши Пустовит, которое она дала Маше Ефросининой. Блогер призналась, что восемь раз собирала вещи, прежде чем решилась на развод.

По словам Пустовит, она скрывала проблемы в семье и ссоры с мужем, поскольку пыталась сгладить все проблемы. Также она отметила, что неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны Игоря.

Напомним, что Саша Пустовит объявила о разводе с Игорем Пустовитом в июле. У экс-влюбленных есть двое сыновей.

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