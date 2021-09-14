Украинский Instagram-блогер Саша Пустовит рассказала о причинах развода со своим мужем Игорем после пяти лет брака.

В интервью Маши Ефросининой блогер призналась, что восемь раз собирала вещи, прежде чем решилась на развод.

— Все очень сложно и все давно к тому шло. Это похоже на авто, которое глохнет во время движения, но по инерции еще катится. И ты понимаешь, что оно остановится, — рассказывает она.

Девушка тщательно скрывала проблемы в семье — за два дня до заявления о разводе она дала интервью Ефросининой, где ни разу не вспомнила о своих переживаниях и том, что происходит.

Хотя позже призналась Эктору Хименесу-Браво, что действительно развелась с мужем. Саша призналась, что была неискренней в первом интервью с Машей, и пыталась скрыть подробности о предстоящем разводе.

По словам Саши, супруги часто ссорились, хотя и не говорили об этом.

— Предыдущие ссоры я не афишировала, пыталась сгладить проблемы в семье. Считала, что недоразумения с мужем возникали по пустякам, — поделилась своими мыслями девушка.

По словам Пустовит, она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.

— Муж — мой самый большой хейтер. Такой грязи, как от него, я не слышала от всех людей за эти годы. Он бьет больнее всех словами. Он все эти годы говорил мне «Ты без меня никто», «Я тебя взял никем». Когда-то он мне купил рекламу у Сони Стужук за $100 — я эту рекламу не могу 6 лет ему отработать. Он мне постоянно ее вспоминает.

Последней каплей стала недавняя ссора с мужем. Когда девушка легла спать, Игорь разблокировал ее телефон и прочитал переписку с ​​ее подругой, где Саша назвала мужа мудаком.

— Он меня будит и спрашивает «Ты мне изменяешь? Говори правду. Докажи». Начались такие вопросы — и за маму, и за подружку…

В 4 утра я взяла ключи и убежала из дома, потому что не могла больше это слушать. Дети спали дома, но я понимала, что он их не тронет, — призналась Пустовит.

Напомним, что пара заявила о разводе в июле этого года. Супруги делают все, чтобы это событие не отразилось на детях. По словам Игоря, они уже не живут вместе, а адвокаты занимаются урегулированием всех юридических вопросов.

Саша Пустовит считается одним из первых украинских блогеров, которым удалось собрать миллионную аудиторию подписчиков в Instagram.

За время существования блога с 2016 года, девушка делится секретами материнства, здоровья, и красоты. В 2019 году Пустовит стала лучшим блогером Украины.