Кожа или экокожа – материал, который просто создан для осенне-зимнего периода. Он не только хорошо сочетается с другими фактурами, такими как трикотаж, деним, мех, но и придает образу перчинки и дерзости.

Персональный стилист Анна Ткаченко вместе с Фактами ICTV разобрались, с чем носить кожаные лосины, которые станут прекрасной альтернативой привычным джинсам и брюкам.

Кожаные лосины отлично сочетаются с жакетом и кедами.

– Микс классики, спорта и экстравагантности создает нескучный и комфортный лук на каждый день, – отметила Анна.

В сочетании с джемпером и кроссовками. Удобно и тепло — именно то, что необходимо в период наступления холодов.

Стилист советует обычный на первый взгляд образ разбавить интересными аксессуарами: цепочками, подвесками и массивными кольцами.

Прекрасно будут выглядеть кожаные лосины вместе со свитером, пальто и сапогами модели челси.

– Пальто придает этому аутфиту структурированности и собранности, а кожаные лосины с обувью на низком ходу понижают градус строгости. Таким образом, получается сбалансированная и актуальная ныне формула, — подчеркнула Ткаченко.

Советует стилист сочетать кожаные лосины с кожаным жакетом.

— Total look из кожи – вариант для тех, кто любит оказываться в центре внимания. Выделенная талия и каблуки подчеркнут женскую фигуру и придадут наряду соблазнительности, — сказала Анна.

Также можно надеть к кожаным лосинам топ и ботфорты. Здесь важно найти грань между сексуальностью и пошлостью.