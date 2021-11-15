Худи – это один из самых комфортных элементов гардероба, который считается атрибутом спортивного стиля. Но несмотря на это, худи довольно эффектно сочетается с классическими вещами.

Благодаря этому элементу гардероба можно экспериментировать со стилем и создавать огромное разнообразие луков. Стилист Лилия Жежер рассказала Фактам ICTV, с чем носить худи и какие образы сейчас на пике популярности.

Худи + спортивные штаны

Самое простое решение – надеть худи со спортивными брюками, накинув сверху тренч или пальто. Благодаря сочетанию спортивного и классического стилей, такой образ считается очень модным.

Смелые девушки могут дополнить свой лук лоферами, более привычный вариант – кроссовки. В осенний период лучше выбрать трендовые ботинки – челси.