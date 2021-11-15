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Микс спорта и классики: с чем носить худи

15 ноября 2021, 15:44
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle Лилия Жежер
Микс спорта и классики: с чем носить худи
Источник: Depositphotos

Худи – это один из самых комфортных элементов гардероба, который считается атрибутом спортивного стиля. Но несмотря на это, худи довольно эффектно сочетается с классическими вещами.

Благодаря этому элементу гардероба можно экспериментировать со стилем и создавать огромное разнообразие луков. Стилист Лилия Жежер рассказала Фактам ICTV, с чем носить худи и какие образы сейчас на пике популярности.

Худи + спортивные штаны

Самое простое решение – надеть худи со спортивными брюками, накинув сверху тренч или пальто. Благодаря сочетанию спортивного и классического стилей, такой образ считается очень модным.

Смелые девушки могут дополнить свой лук лоферами, более привычный вариант – кроссовки. В осенний период лучше выбрать трендовые ботинки – челси.

Худи + мом-джинсы

Одни из самых актуальных фасонов джинс – расслабленные. Как раз такие, чтобы можно было заправить худи, свитшоты или свитера.

Заправить худи – значит визуально сделать акцент на талии и привлечь внимание к своей фигуре.

– Изначально заправлять спортивные элементы топов в джинсы нам посоветовала Виктория Бекхэм, – кто мы, чтобы не послушаться? – в шутку говорит Лилия.

Худи + классические брюки

Такая комбинация может казаться очень необычной, однако миксование стилей всегда делает образ более интересным.

Стилист Лилия советует экспериментировать и не бояться стилизовать худи с классическими брюками.

Худи + кожаные брюки

— Худи заправляем в кожаные штаны прямого кроя (чтобы очертить талию), сверху набрасываем кожаную куртку на несколько размеров больше. Образ дополняем ботинками с острым носом на kitten heels (острый носок визуально вытягивает силуэт). Стильно – максимально! – говорит стилист.

Также Лилия советует не забывать об аксессуарах. Украшения в виде цепей, сережек и очков не будут лишними.

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