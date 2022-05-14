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Представительница Португалии создала магическую атмосферу на сцене Евровидения

14 мая 2022, 22:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Maro

В финале Евровидения 2022 выступила представительница Португалии Maro с песней Saudade Saudade. Исполнительница вышла на сцену под третьем номером.

Артистка показала спокойный атмосферный номер. Она предстала в костюме в фиолетовых тонах, двумя колосками на голове и легким мейком.

Номер сопровождали бэк-вокалистки, устроив мистическую обстановку.

Напомним, что 10 мая Maro выступила в пером полуфинале Евровидения 2022 под 10 номером. Конкурс проходит в итальянском городе Турин.

Украину на международном песенном конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В финале они выступают под 12 номером.

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Теги
Евровидение, Португалия
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