У фіналі Євробачення 2022 виступила представниця Португалії Maro з піснею Saudade Saudade. Виконавиця вийшла на сцену під третім номером.

Артистка показала спокійний атмосферний номер. Вона постала в костюмі в фіолетових тонах, двома колосками на голові та легким мейком.

Номер супроводжували бек-вокалістки, влаштувавши містичну атмосферу.

Нагадаємо, що 10 травня Maro виступила у першому півфіналі Євробачення 2022 під 10 номером. Конкурс проходить в італійському місті Турин.

Україну на міжнародному пісенному конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. У фіналі вони виступають під 12-м номером.