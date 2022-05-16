Новый клип украинской группы Kalush Orchestra — Stefania, победившей на Евровидении 2022, лидирует в тренде YouTube. Ролик сейчас находится на первой строчке в категории Музыка.

На видео можно увидеть, как выглядят после российских оккупантов Буча, Ирпень и Гостомель. Эти города практически полностью разрушены — военные РФ устраивали настоящий геноцид, а также всячески пытались сравнять жилые районы с землей.

После полномасштабного вторжения России в Украину кардинально изменился смысл песни, которую изначально солист Олег Псюк посвятил своей маме. В связи с этим музыканты Kalush Orchestra решили снимать видеоработу в городах, пострадавших от действий российских захватчиков.

Успеху клипа также посодействовала и победа Kalush Orchestra на международном конкурсе Евровидение 2022. С песней Stefania они смогли покорить всю Европу, и при этом снова напомнили миру о войне в Украине, о сложной ситуации в Мариуполе и Азовстали.

Директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый рассказал о риске дисквалификации на Евровидении 2022 и планах группы после победы. Он отметил, что украинские музыканты не могли не использовать шанс заявить всему миру о Мариуполе и Азовстали. Напоминание миру о войне привлекает внимание как общественности, так и государственных лидеров.