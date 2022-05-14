В финале Евровидения 2022 выступила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В конце своего номера ребята обратились к Европе с призывом спасти Мариуполь и военных в Азовстали.

— Save Mariupol, save Azovstal now!, — заявил солист Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены Евровидения.

К слову, организаторы могут это расценить, как “политический призыв”, что запрещено правилами конкурса.

Кстати, накануне с идеей выступить на Евровидение с подобной заявой к ребятам обратилась Алина Паш, которая уступила Kalush Orchestra место представителя Украины. Тогда на девушку накинулись много хейтеров.

Kalush Orchestra — Stefania

Песня Kalush Orchestra Stefania стала одним из саундтреков войны на Украине. На ребятах двойная ответственность в такие времена. Ребята отлично справились с этой задачей. Несмотря на результат, они прекрасно представили Украину на всю Европу.

Стоит заметить, что рэп от Олега Псюка претерпел значительные изменения в положительном смысле со времен нацотбора на Евровидение. Большинство волновал тот факт, что песня на украинском. Тем не менее, мы уже видим, как другие конкурсанты подпевают Stefania.

Что известно о Kalush Orchestra

Kalush Orchestra — параллельный проект рэп-группы Kalush. По словам лидера коллектива Олега Псюка, в Kalush Orchestra они добавили больше украинских народных элементов.

В состав Kalush входят Олег Псюк, Килиммен и Джонни Дивный. А в новом проекте к ним присоединились мультиинструменталисты Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук.

Группа Kalush основана в 2019 году Олегом Псюком. Название она получила в честь родного города музыканта Калуш Ивано-Франковской области.

Самые известные синглы Kalush: Зорі, Додому, Калуські вечорниці.

Кроме того, коллектив уже запустил целый ряд удачных коллабораций, в частности с Аlyona Аlyona.

Kalush Orchestra перед Евровидением успел презентовать песню Shtomber Womber.

Kalush Orchestra — Stefania: текст песни

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Куплет 1:

Вона мене колисала дала мені ритм

і напевне силу волі не забрати в мене бо дала вона

Напевне знала може більше і від соломона,

ломаними дорогами прийду я завжди тебе

Вона не розБудить не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі 2 дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута,

як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі-люлі-люлі-a

Приспів:

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Куплет 2:

Я не в пеленах но ма, но ма, хватить,

як би я не виріс на виріст, за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить,

я гуляв, шлях би тебе трафив,

Ти все молода о мамо на піку,

якщо не ціню опіку на піку слави мені втупіку

Забивайте піку цю піку я би попік спік, своєю любов’ю

Люлі-люлі-люлі-а