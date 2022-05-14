В финале Евровидения 2022 выступила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. В конце своего номера ребята обратились к Европе с призывом спасти Мариуполь и военных в Азовстали.
— Save Mariupol, save Azovstal now!, — заявил солист Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены Евровидения.
К слову, организаторы могут это расценить, как “политический призыв”, что запрещено правилами конкурса.
Кстати, накануне с идеей выступить на Евровидение с подобной заявой к ребятам обратилась Алина Паш, которая уступила Kalush Orchestra место представителя Украины. Тогда на девушку накинулись много хейтеров.
Kalush Orchestra — Stefania
Песня Kalush Orchestra Stefania стала одним из саундтреков войны на Украине. На ребятах двойная ответственность в такие времена. Ребята отлично справились с этой задачей. Несмотря на результат, они прекрасно представили Украину на всю Европу.
Стоит заметить, что рэп от Олега Псюка претерпел значительные изменения в положительном смысле со времен нацотбора на Евровидение. Большинство волновал тот факт, что песня на украинском. Тем не менее, мы уже видим, как другие конкурсанты подпевают Stefania.
Что известно о Kalush Orchestra
Kalush Orchestra — параллельный проект рэп-группы Kalush. По словам лидера коллектива Олега Псюка, в Kalush Orchestra они добавили больше украинских народных элементов.
В состав Kalush входят Олег Псюк, Килиммен и Джонни Дивный. А в новом проекте к ним присоединились мультиинструменталисты Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук.
Группа Kalush основана в 2019 году Олегом Псюком. Название она получила в честь родного города музыканта Калуш Ивано-Франковской области.
Самые известные синглы Kalush: Зорі, Додому, Калуські вечорниці.
Кроме того, коллектив уже запустил целый ряд удачных коллабораций, в частности с Аlyona Аlyona.
Kalush Orchestra перед Евровидением успел презентовать песню Shtomber Womber.
Kalush Orchestra — Stefania: текст песни
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово.
Куплет 1:
Вона мене колисала дала мені ритм
і напевне силу волі не забрати в мене бо дала вона
Напевне знала може більше і від соломона,
ломаними дорогами прийду я завжди тебе
Вона не розБудить не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі 2 дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене не була обманута,
як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі-люлі-люлі-a
Приспів:
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово.
Куплет 2:
Я не в пеленах но ма, но ма, хватить,
як би я не виріс на виріст, за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить,
я гуляв, шлях би тебе трафив,
Ти все молода о мамо на піку,
якщо не ціню опіку на піку слави мені втупіку
Забивайте піку цю піку я би попік спік, своєю любов’ю
Люлі-люлі-люлі-а