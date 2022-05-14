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Какое место заняла Украина на Евровидении 2022

15 мая 2022, 02:02
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Калуш

В Турине (Италия) отгремел финал международного песенного конкурса Евровидение 2022. Украину на мероприятии представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Украину на мероприятии представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По результатам жюри и зрительского голосования, Украина заняла 1 место и стала победителем Евровидения 2022.

В общем коллектив Kalush Orchestra получил 631 балл от жюри и зрителей. Второе место досталось представителю Великобритании Сэму Райдеру, а тройку лидеров закрыла певица из Испании.

Напомним, что в финале Евровидения группа Kalush Orchestra после своего выступления призвала Европу спасти Мариуполь и украинцев на Азовстали. В сети начали распространяться слухи о дисквалификации артистов из-за аполитической позиции песенного конкурса.

Несмотря на это, организаторы Евровидения заявили, что не будут дисквалифицировать Kalush Orchestra, поскольку их заявление носило не политический, а гуманитарный характер.

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Теги
Kalush, Евровидение
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