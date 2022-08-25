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Тут нужен больше, чем в Испании: Даниэль Салем обратился к Потапу

25 августа 2022, 16:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тут нужен больше, чем в Испании: Даниэль Салем обратился к Потапу

Телеведущий Даниэль Салем высказался о своих друзьях и коллегах, которые отсиживаются за границей и не спешат приезжать в Украину. Он упомянул музыкального продюсера Потапа и певца Ивана Дорна.

Говорит, он ощущает разочарование в некоторых звездах, однако имеет ввиду не женщин, а мужчин, которые могут делать тут больше, чем там.

— У нас есть Культурный десант, который сделал Коля Серга. Ты можешь приехать к нам и быть с людьми, которые на передовой. Им нужна твоя помощь больше, чем где-то в Испании или в Америке. Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап вернулся. Потому что он может быть крутым трендсеттером. Возвращайся, — отметил Даниэль.

Салем подчеркивает, он не говорит брать в руки оружие, он просто просит приехать и поддержать.

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— Ваня Дорн там катается по Америке. Приезжайте сюда, — сказал ведущий.

Несмотря на это, он благодарен своим коллегам, которые находятся в Украине и поддерживают боевой дух военных, активно работают на информационном и культурном фронтах.

Отметим, что сам Салем еще в феврале после начала активной фазы войны пошел в военкомат. Сейчас он служит в спецподразделении в авиаразведке.

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Источник
ЖВЛ
Теги
Иван Дорн Війна в Україні Потап
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