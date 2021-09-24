Британский актер Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, потерял сознание во время турнира в гольф.

Инцидент произошел в американском штате Висконсин накануне 43-го Кубка Райдера.

Актер участвовал в соревнованиях в составе команды европейских знаменитостей. После позирования для общей фотографии 34-летний Фелтон потерял сознание и упал на землю.

К моменту прибытия на поле врачей актер пришел в себя и с чужой помощью смог подняться на ноги.

Фелтона госпитализировали в местную больницу. Во время транспортировки с поля Whistling Straits на электрокаре Том был в сознании.

На турнире Фелтон представлял Европу вместе с бывшим профессиональным хоккеистом Теему Селянне из Финляндии. Пока никаких подробностей о состоянии актера нет.

Harry Potter actor Tom Felton was carted off the course following a medical emergency during the Ryder Cup celebrity match: https://t.co/XQMOVvwhUy pic.twitter.com/gcGq6QoUmS — Golf Digest (@GolfDigest) September 23, 2021

Кроме фильмов о Гарри Поттере, Том Фелтон сыграл в таких лентах как Офелия, Меган Ливи, Вскармливание, Соединенное королевство, Послание от Кинга, Против солнца и других.

В 2008 году Том развивал и свою музыкальную карьеру. Тогда он выпустил два альбома авторских песен Time Well Spent и All I Need.

Во время съемок Гарри Поттера актеру часто приписывали роман с коллегой Эммой Уотсон, хотя звезды утверждают, что они просто друзья.

С 2011 года Фелтон был в отношениях с актрисой Джейд Гордон, но через 7 лет пара рассталась.