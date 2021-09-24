Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персоны

Звезду Гарри Поттера Тома Фелтона госпитализировали во время игры в гольф

24 сентября, 08:53 Валентина Чорна
Том Фелтон
Источник: Depositphotos

Британский актер Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, потерял сознание во время турнира в гольф.

Инцидент произошел в американском штате Висконсин накануне 43-го Кубка Райдера.

Актер участвовал в соревнованиях в составе команды европейских знаменитостей. После позирования для общей фотографии 34-летний Фелтон потерял сознание и упал на землю.

К моменту прибытия на поле врачей актер пришел в себя и с чужой помощью смог подняться на ноги.

Фелтона госпитализировали в местную больницу. Во время транспортировки с поля Whistling Straits на электрокаре Том был в сознании.

На турнире Фелтон представлял Европу вместе с бывшим профессиональным хоккеистом Теему Селянне из Финляндии. Пока никаких подробностей о состоянии актера нет.

Кроме фильмов о Гарри Поттере, Том Фелтон сыграл в таких лентах как Офелия, Меган Ливи, Вскармливание, Соединенное королевство, Послание от Кинга, Против солнца и других.

В 2008 году Том развивал и свою музыкальную карьеру. Тогда он выпустил два альбома авторских песен Time Well Spent и All I Need.

Во время съемок Гарри Поттера актеру часто приписывали роман с коллегой Эммой Уотсон, хотя звезды утверждают, что они просто друзья.

С 2011 года Фелтон был в отношениях с актрисой Джейд Гордон, но через 7 лет пара рассталась.

Читайте также:

Несчастный случай на съемках Черной пантеры: звезду Marvel госпитализировали

Теги
Актор , Гольф , госпіталізація
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка