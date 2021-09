Британский актер Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, потерял сознание во время турнира в гольф.

Инцидент произошел в американском штате Висконсин накануне 43-го Кубка Райдера.

Актер участвовал в соревнованиях в составе команды европейских знаменитостей. После позирования для общей фотографии 34-летний Фелтон потерял сознание и упал на землю.

К моменту прибытия на поле врачей актер пришел в себя и с чужой помощью смог подняться на ноги.

Фелтона госпитализировали в местную больницу. Во время транспортировки с поля Whistling Straits на электрокаре Том был в сознании.

На турнире Фелтон представлял Европу вместе с бывшим профессиональным хоккеистом Теему Селянне из Финляндии. Пока никаких подробностей о состоянии актера нет.

Harry Potter actor Tom Felton was carted off the course following a medical emergency during the Ryder Cup celebrity match: https://t.co/XQMOVvwhUy pic.twitter.com/gcGq6QoUmS

— Golf Digest (@GolfDigest) September 23, 2021