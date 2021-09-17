В пятницу, 17 сентября, на телеканале СТБ стартовал второй сезон романтического реалити Холостячка. Главной героиней стала певица Злата Огневич.
Кто из мужчин пришел побороться за сердце Огневич, чем участники удивляли певицу и кому она вручила бутоньерку первого впечатления? Как прошел первый выпуск Холостячки 2 и СТБ — читайте в материале.
Первым участником, с которым познакомилась главная героиня, стал основатель IT-компании Богдан Коломейко. Вместо автомобиля он выбрал эффектное появление на вертолете и предложил полетать Злате. И здесь Богдан не прогадал, ведь это было одним из желаний девушки.
Затем Злата Огневич познакомилась с актером Брэдли Купером, а точнее с его картонной копией. Именно в его компании на встречу с холостячкой пришел Владислав Ясько.
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Бутоньерка первого впечатления досталась стоматологу Роману Васильеву. Он поразил главную героиню, прибыв на встречу верхом на белой лошади, как настоящий принц.
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Построить отношения со Златой Огневич решил также известный блоггер и психолог Роман Свечкоренко. Он сыграл для певицы романтическую мелодию на пианино.
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Вдруг на вечеринку заехала машина с мигалками. Так появился Александр Борзенко — полицейский из города Кременчуг. За его искренность Злата вручила ему розу второму, еще до церемонии роз.
В общем холостячка познакомилась с 25 мужчинами. На вечеринке они соревновались на различных конкурсах — били грушу, проверяли эрудицию и отвечали на интересные вопросы о Злате.
Не обошлось и без слез во время первого выпуска Холостячки 2. Злата расчувствовалась во время разговора Александром Борзенко. Мужчина вспомнил о боевых действиях в Мариуполе 2014-го года.
— Это больная тема для меня. Извини, — объяснила певица.
Во время церемонии роз Злата подарила бутоньерки еще 13 мужчинам, а Богдан Коломейко остался без нее, однако с шансом продолжить участие в проекте Холостячка. В результате за сердце певицы дальше будут бороться 16 мужчин. Это:
- Роман Свечкоренко;
- Васко Младенов;
- Андрей Хветкевич;
- Олег Плахотнюк;
- Игорь Присяжнюк;
- Павел Богда;
- Илья Закорецкий;
- Максим Тарапата;
- Владислав Ясько;
- Винченцо Дулепа;
- Евгений Селютин;
- Андрей Задворный;
- Дмитрий Шевченко;
- Богдан Коломейко;
- Роман Васильев;
- Александр Борзенко.
О том, что именно Злата Огневич станет главной героиней Холостячки, стало известно в апреле.
Сейчас Злате 35 лет. Она родилась в российском городе Мурманск, а затем вместе с семьей переехала в Крым.
В 2013 году она представляла Украину на Евровидении с песней Gravity. Тогда ей досталось третье призовое место. Больше фактов о Злате Огневич читайте в материале.