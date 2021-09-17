В пятницу, 17 сентября, на телеканале СТБ стартовал второй сезон романтического реалити Холостячка. Главной героиней стала певица Злата Огневич.

Кто из мужчин пришел побороться за сердце Огневич, чем участники удивляли певицу и кому она вручила бутоньерку первого впечатления? Как прошел первый выпуск Холостячки 2 и СТБ — читайте в материале.

Первым участником, с которым познакомилась главная героиня, стал основатель IT-компании Богдан Коломейко. Вместо автомобиля он выбрал эффектное появление на вертолете и предложил полетать Злате. И здесь Богдан не прогадал, ведь это было одним из желаний девушки.

Затем Злата Огневич познакомилась с актером Брэдли Купером, а точнее с его картонной копией. Именно в его компании на встречу с холостячкой пришел Владислав Ясько.

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Бутоньерка первого впечатления досталась стоматологу Роману Васильеву. Он поразил главную героиню, прибыв на встречу верхом на белой лошади, как настоящий принц.

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Построить отношения со Златой Огневич решил также известный блоггер и психолог Роман Свечкоренко. Он сыграл для певицы романтическую мелодию на пианино.

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Вдруг на вечеринку заехала машина с мигалками. Так появился Александр Борзенко — полицейский из города Кременчуг. За его искренность Злата вручила ему розу второму, еще до церемонии роз.

В общем холостячка познакомилась с 25 мужчинами. На вечеринке они соревновались на различных конкурсах — били грушу, проверяли эрудицию и отвечали на интересные вопросы о Злате.

Не обошлось и без слез во время первого выпуска Холостячки 2. Злата расчувствовалась во время разговора Александром Борзенко. Мужчина вспомнил о боевых действиях в Мариуполе 2014-го года.

— Это больная тема для меня. Извини, — объяснила певица.

Во время церемонии роз Злата подарила бутоньерки еще 13 мужчинам, а Богдан Коломейко остался без нее, однако с шансом продолжить участие в проекте Холостячка. В результате за сердце певицы дальше будут бороться 16 мужчин. Это:

Роман Свечкоренко;

Васко Младенов;

Андрей Хветкевич;

Олег Плахотнюк;

Игорь Присяжнюк;

Павел Богда;

Илья Закорецкий;

Максим Тарапата;

Владислав Ясько;

Винченцо Дулепа;

Евгений Селютин;

Андрей Задворный;

Дмитрий Шевченко;

Богдан Коломейко;

Роман Васильев;

Александр Борзенко.

О том, что именно Злата Огневич станет главной героиней Холостячки, стало известно в апреле.

Сейчас Злате 35 лет. Она родилась в российском городе Мурманск, а затем вместе с семьей переехала в Крым.

В 2013 году она представляла Украину на Евровидении с песней Gravity. Тогда ей досталось третье призовое место. Больше фактов о Злате Огневич читайте в материале.