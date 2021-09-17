Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Видео ТБ

Брэдли Купер, полиция и принц на белом коне: как начался новый сезон Холостячки

18 сентября, 01:31 Людмила Богданова
Злата Огнєвіч Холостячка
Источник: СТБ

В пятницу, 17 сентября, на телеканале СТБ стартовал второй сезон романтического реалити Холостячка. Главной героиней стала певица Злата Огневич.

Кто из мужчин пришел побороться за сердце Огневич, чем участники удивляли певицу и кому она вручила бутоньерку первого впечатления? Как прошел первый выпуск Холостячки 2 и СТБ — читайте в материале.

Первым участником, с которым познакомилась главная героиня, стал основатель IT-компании Богдан Коломейко. Вместо автомобиля он выбрал эффектное появление на вертолете и предложил полетать Злате. И здесь Богдан не прогадал, ведь это было одним из желаний девушки.

Затем Злата Огневич познакомилась с актером Брэдли Купером, а точнее с его картонной копией. Именно в его компании на встречу с холостячкой пришел Владислав Ясько.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Бутоньерка первого впечатления досталась стоматологу Роману Васильеву. Он поразил главную героиню, прибыв на встречу верхом на белой лошади, как настоящий принц.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Роман Васильев ???? Холостячка 2 (@god_of_dentistry)

Построить отношения со Златой Огневич решил также известный блоггер и психолог Роман Свечкоренко. Он сыграл для певицы романтическую мелодию на пианино.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Роман Свечкоренко???? Психология???? (@svechkorenko)

Вдруг на вечеринку заехала машина с мигалками. Так появился Александр Борзенко — полицейский из города Кременчуг. За его искренность Злата вручила ему розу второму, еще до церемонии роз.

В общем холостячка познакомилась с 25 мужчинами. На вечеринке они соревновались на различных конкурсах — били грушу, проверяли эрудицию и отвечали на интересные вопросы о Злате.

Не обошлось и без слез во время первого выпуска Холостячки 2. Злата расчувствовалась во время разговора Александром Борзенко. Мужчина вспомнил о боевых действиях в Мариуполе 2014-го года.

— Это больная тема для меня. Извини, — объяснила певица.

Во время церемонии роз Злата подарила бутоньерки еще 13 мужчинам, а Богдан Коломейко остался без нее, однако с шансом продолжить участие в проекте Холостячка. В результате за сердце певицы дальше будут бороться 16 мужчин. Это:

  • Роман Свечкоренко;
  • Васко Младенов;
  • Андрей Хветкевич;
  • Олег Плахотнюк;
  • Игорь Присяжнюк;
  • Павел Богда;
  • Илья Закорецкий;
  • Максим Тарапата;
  • Владислав Ясько;
  • Винченцо Дулепа;
  • Евгений Селютин;
  • Андрей Задворный;
  • Дмитрий Шевченко;
  • Богдан Коломейко;
  • Роман Васильев;
  • Александр Борзенко.

О том, что именно Злата Огневич станет главной героиней Холостячки, стало известно в апреле.
Сейчас Злате 35 лет. Она родилась в российском городе Мурманск, а затем вместе с семьей переехала в Крым.

В 2013 году она представляла Украину на Евровидении с песней Gravity. Тогда ей досталось третье призовое место. Больше фактов о Злате Огневич читайте в материале.

Теги
Злата Огнєвіч , СТБ , Холостячка
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка