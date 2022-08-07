Мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) рассказал, как встретил войну и сколько собственных денег потратил на помощь в первый месяц.

Семья артиста встретила войну, будучи за границей. Признается, сначала не верил, смотрел на видео, которые выставляли люди и накатывали слезы.

— В тот момент ты не понимаешь ничего… Сразу появляется синдром выжившего. Чувство вины такое, что не знаешь, куда спрятаться от него. Черная дыра, которая тебя поглощает, — признался Дмитрий.

Говорит, сразу же отозвался на все просьбы, помогал волонтерам, покупал бронежилеты, передавал термосы, карематы, спальные мешки и многое другое.

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— В первый месяц из собственного бюджета. Я как-то не привык собирать деньги, вкладывал свои. 2,5 млн грн потратили только в первый месяц. Далее немного зашивал душу лирикой, которая приходит, потом в один момент мне позвонила Елена Кравец, поинтересовавшись где я. Я сказал, что в Варшаве, тогда они собирали артистов, которые были за границей… Меня тревожил вопрос, как сейчас выступать, поскольку я всегда дарил людям радость, — признался Монатик.

Отмечает, позже принял решение, что сможет выступать, однако если будет нести в себе то, что у него на душе.