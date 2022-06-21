Артист Дмитрий Монатик рассказал об украинских звездах, которые продолжают молчать о войне. Танцор заявил, что это на их совести, и им с этим жить.

— Я ни к кому лично не обращался из украинских звезд с просьбой поддержать свою страну. Я сделал обращение и четко понимал, что они это увидят. Кто хочет отреагировать — он это сделает. А тем, кто решил молчать, с этим придется жить дальше. Для меня это непонятно. Звонить и писать им бесполезно, если они сами не сделали выводы. Мои слова для них будут пустым звуком, — рассказал Дмитрий.

Артист также рассказал, что думает о стихе, который он опубликовал 25 февраля на фоне войны в Украине.

— Они его услышали, но я не знаю, смог ли он на них повлиять. Я знаю людей из РФ, которые выходили на митинги — это очень сложно. Но это было в период, когда за пикет давали 15 суток, а не 15 лет. Ну, а сейчас — это невозможно, — признался Дмитрий.

Ранее Монатик признался о своем желании воевать. Правда, он не отправился на фронт из-за семьи, а также из-за нулевого опыта в этом деле.