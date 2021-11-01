Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персоны

Будет что вспомнить: участник группы Mozgi Позитив сломал ногу в Египте

1 ноября 2021, 12:41 Каріна Зуєва
Олексій Завгородній

Участник украинской группы Mozgi Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, травмировался в Египте.

Так, музыкальный коллектив отправился с концертом в Египет, где Позитив сломал ногу. Об этом сообщил сам артист в своем Instagram.

Алексей опубликовал снимок рентгена, на котором видно перелом. Судя по фото, он травмировал мизинец.

— Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Я в порядке, немножко похромаю, — написал он.

Поклонники обеспокоились, увидев снимок певца, о чем написали в комментариях.

  • Выздоравливай скорее!
  • Не пугай нас так! Будь аккуратнее.
  • До свадьбы заживет.
  • Я так испугалась, когда увидела снимок.
  • Пусть все срастется красиво!
  • Это ж сколько надо было адреналина сделать, чтоб так получилось.
  • Скорейшего выздоровления!
  • Как так вышло?
  • Будет что вспомнить. — Пишут поклонники Позитива.

Факты ICTV обратились за комментарием к представителю артиста и ожидают ответа.

Читайте также:
Будет что вспомнить: участник группы Mozgi Позитив сломал ногу в ЕгиптеПоследние мужики в шоу-бизнесе: Потап и Позитив поцеловались в губы

Травмы артистов на сцене явление не частое, однако имеют место быть. Сложные номера, запутанные декорации или просто неосторожность звезд. Так, например, в 2015 году фронтмен американской рок-группы Foo Fighters Дэйв Грол сломал ногу, упав со сцены в разгар выступления.

Травмировал ногу на одном из своих выступлений и популярный исполнитель Джастин Бибер. Неоднократно на сцене падала певица Мадонна, однако в ее случае все заканчивалось хорошо.

Теги
Олексій Завгородній (Позитив)
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка