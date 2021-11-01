Участник украинской группы Mozgi Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, травмировался в Египте.
Так, музыкальный коллектив отправился с концертом в Египет, где Позитив сломал ногу. Об этом сообщил сам артист в своем Instagram.
Алексей опубликовал снимок рентгена, на котором видно перелом. Судя по фото, он травмировал мизинец.
— Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Я в порядке, немножко похромаю, — написал он.
Поклонники обеспокоились, увидев снимок певца, о чем написали в комментариях.
- Выздоравливай скорее!
- Не пугай нас так! Будь аккуратнее.
- До свадьбы заживет.
- Я так испугалась, когда увидела снимок.
- Пусть все срастется красиво!
- Это ж сколько надо было адреналина сделать, чтоб так получилось.
- Скорейшего выздоровления!
- Как так вышло?
- Будет что вспомнить. — Пишут поклонники Позитива.
Факты ICTV обратились за комментарием к представителю артиста и ожидают ответа.
Травмы артистов на сцене явление не частое, однако имеют место быть. Сложные номера, запутанные декорации или просто неосторожность звезд. Так, например, в 2015 году фронтмен американской рок-группы Foo Fighters Дэйв Грол сломал ногу, упав со сцены в разгар выступления.
Травмировал ногу на одном из своих выступлений и популярный исполнитель Джастин Бибер. Неоднократно на сцене падала певица Мадонна, однако в ее случае все заканчивалось хорошо.