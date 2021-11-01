Участник украинской группы Mozgi Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, травмировался в Египте.

Так, музыкальный коллектив отправился с концертом в Египет, где Позитив сломал ногу. Об этом сообщил сам артист в своем Instagram.

Алексей опубликовал снимок рентгена, на котором видно перелом. Судя по фото, он травмировал мизинец.

— Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Я в порядке, немножко похромаю, — написал он.

Поклонники обеспокоились, увидев снимок певца, о чем написали в комментариях.

Выздоравливай скорее!

Не пугай нас так! Будь аккуратнее.

До свадьбы заживет.

Я так испугалась, когда увидела снимок.

Пусть все срастется красиво!

Это ж сколько надо было адреналина сделать, чтоб так получилось.

Скорейшего выздоровления!

Как так вышло?

Будет что вспомнить. — Пишут поклонники Позитива.

Факты ICTV обратились за комментарием к представителю артиста и ожидают ответа.

Травмы артистов на сцене явление не частое, однако имеют место быть. Сложные номера, запутанные декорации или просто неосторожность звезд. Так, например, в 2015 году фронтмен американской рок-группы Foo Fighters Дэйв Грол сломал ногу, упав со сцены в разгар выступления.

Травмировал ногу на одном из своих выступлений и популярный исполнитель Джастин Бибер. Неоднократно на сцене падала певица Мадонна, однако в ее случае все заканчивалось хорошо.